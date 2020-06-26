Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile birlikte, Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisi sonrası açıklama yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "AK Parti Kütahya İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun ve Milletvekilimiz Ahmet Tan ile birlikte yapımı hızla devam eden Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, şantiye görevlilerinden bilgi alıp, çalışmalarında kolaylıklar diledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen icraatlarla her alanda olduğu gibi sağlıkta da önemli bir marka haline gelen ülkemiz, milletimizin hizmetine sunulan en modern teçhizatla donatılmış dev hastaneleriyle dünyaya öncü ve örnek olmaya devam ediyor. Pek çok ülkenin Covid19 tehdidiyle mücadelede çaresiz kaldığı, ekonomilerin derinden sarsıldığı bir dönem geçiriyoruz. Bu zor günlerde Kütahya Şehir Hastanemizin yapım çalışmaları süratle devam ediyor. Allah’ın izniyle, inşallah mümkün olan en kısa sürede dev Şehir Hastanemiz kıymetli hemşehrilerimizin hizmetinde olacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.