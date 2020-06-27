Sınava son 30 saniyede yetişti Kütahyalı öğrenci Ali Han'ın koşarak sınava yetişme gayreti İHA kamerasına işte böyle yansıdı

Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler, Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltileceği öğrenildi.

Bazı veliler sınavların yapılacağı okullara sabahın erken saatlerinde gelirken, bazı veliler ise sınav saatinde gelmeyi tercih etti.

Kütahya'da Ali Han isimli öğrenci, salona koşarak geldi. Han, sürenin dolmasına 30 saniye kala yetişebildi. Han'ın sınava yetişme gayreti İHA kamerasına yansıdı.

İsimleri öğrenilemeyen iki öğrenci ise sınavı girebilmeye son 50 saniyede yetişti.

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