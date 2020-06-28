Emet'te yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

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Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay ilçeye bağlı Esatlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Tiryaki'ye ait 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Köye sevk edilen Çavdarhisar Belediyesi, Tavşanlı Belediyesi ve Emet Belediyesi itfaiyesi ile Emet Orman Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti. 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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