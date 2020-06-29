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Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ulaştı, polisler sürpriz yaptı

DHA

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA Valisi Ali Çelik, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak, oğlu Ömer Faruk´un (8) doğum gününü polislerle birlikte kutlamak istediğini söyleyen Üsame Karayel´in talebini geri çevirmedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Çelik´in talimatıyla Ömer Faruk´u evinde ziyaret ederek, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.  Kütahya´da yaşayan Üsame Karayel, oğlu Ömer Faruk´un doğum gününü polislerle kutlamak istemesi üzerine sosyal medyadan Vali Ali Çelik´e ulaştı. Mesajlarında Vali Çelik´ten destek isteyen baba Karayel, "Oğlumun bugün doğum günü. Birkaç gündür...

Oğlunun doğum günü için valiye sosyal medyadan ulaştı, polisler sürpriz yaptı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA Valisi Ali Çelik, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak, oğlu Ömer Faruk´un (8) doğum gününü polislerle birlikte kutlamak istediğini söyleyen Üsame Karayel´in talebini geri çevirmedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Çelik´in talimatıyla Ömer Faruk´u evinde ziyaret ederek, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. <br>Kütahya´da yaşayan Üsame Karayel, oğlu Ömer Faruk´un doğum gününü polislerle kutlamak istemesi üzerine sosyal medyadan Vali Ali Çelik´e ulaştı. Mesajlarında Vali Çelik´ten destek isteyen baba Karayel, "Oğlumun bugün doğum günü. Birkaç gündür oğlum, `Doğum günlerinde polis amcalar geliyor, bana da gelirler mi?´ diyor. Ben de 'Oğlum polis amcaların işleri çok gelemezler' diyorum ama içinde ukde kaldı. Bu konuda sizden yardım istiyorum. Oğlumu sevindirmek adına yardımcı olursanız müteşekkir olurum" dedi.<br>Mesajı gören Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç´u arayarak, Ömer Faruk´un evinde ziyaret edilerek, doğum gününün kutlanmasını istedi. Baba ve oğlunu kırmayan polisler, Karayel ailesini evlerinde ziyaret etti. Ömer Faruk´un doğum gününü kutlayan ekipler, hediyesini verdi.<br>Baba Üsame Karayel, çok mutlu olduklarını belirterek, "Oğlum doğum gününde polislerin gelmesini çok istiyordu. Bir ümit sayın valimize sosyal medyadan ulaşıp yardım istedim. Sonra valilikten dönüş yaptılar. Hem oğlum hem de biz çok mutlu olduk. Valimize, emniyet müdürümüze ve evimize misafir olan polis memurlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-06-29 11:53:04<br>

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