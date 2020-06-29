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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmetçiğe cami

İHA

Türkiye Diyanet Vakfı ile Kütahya Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Hava Tugayı Camii'nin temeli törenle atıldı.

Mehmetçiğe cami

Türkiye Diyanet Vakfı ile Kütahya Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Hava Tugayı Camii’nin temeli törenle atıldı.
Törene Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile STK temsilcileri katıldı. Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Selçuklu mimarisiyle inşa edilecek 2 bin kişi kapasiteli Hava Tugayı Camii’nin 1 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi. Gündüz, “Kütahya’ya çok güzel bir eser kazandırılacak. Cami, bu bölgede bir inci tanesi gibi yükselecek” dedi.

“Mehmetçiğimiz modern bir camiye kavuşacak”
Hava Tugayı Camii ile birlikte Mehmetçiğin modern bir camiye kavuşacağını belirten Vali Çelik ise, “Mehmetçiklerimizin daha huzurlu, daha modern bir alanda ibadetlerini yapması bir ihtiyaç ve camiyi hızlıca bitirmek de bize düşen en önemli sorumluluk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Camilerin hayırseverlerin katkılarıyla inşa edildiğini dile getiren Vali Çelik, “Buna vesile olmak, aracı olmak insan hayatında başka bir huzur vesilesi. Biriktirdikleriniz size kalıyor ama yaptıklarınız, paylaştıklarınız sizden sonra hoş bir seda bırakıyor, isminizin yüzyıllarca anılmasına vesile oluyor. Bu büyük bir onur yaşatıyor. Kütahyalılar, bu hayra katkı sunmak için umarım ellerinden geleni yapacaklardır” dedi.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duası eşliğinde caminin temeli atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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