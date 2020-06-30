Kütahya'da traktör şarampole devrildi: 2 ölü

<br>Mehmet YENEN/SİMAV(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü.<br>Kaza, saat 14.30 sıralarında, Pulluca Köyü Gürçeşme mevkisinde meydana geldi. Bahçeye kiraz toplamaya giden evli ve 3 çocuk babası İbrahim Kıratlı'nın (61) yönetimindeki 43 KE 762 plakalı traktör, engebeli yolda şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Kıratlı ile yanındaki 2 çocuk babası Seyati Dönmez (60), kaza yerinde öldü. Ölenlerin cenazeleri, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN<br>2020-06-30 14:49:02<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.