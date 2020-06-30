İshak Gazel, yeniden TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği'ne seçildi

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyeliğine 3. defa seçildi.
İshak Gazel’in Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Grup Toplantısı'nda tekrar TBMM Başkanlık Divan Üyeliğine seçildiği açıklandı.
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