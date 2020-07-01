Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı İlçesi Tunçbilek beldesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek Beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde H.Y. yönetimindeki 43 AE 079 plakalı hafif ticari araç ile Domaniç istikametinden gelen A.A. idaresindeki 43 U 0790 plakalı motosiklet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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