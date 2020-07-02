Vali Ali Çelik’ten Altıntaş ziyareti

Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçeleri tanımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Altıntaş ilçesini ziyaret etti.

Vali Çelik, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Belediye Başkanı Arif Teke'yi ayrı ayrı ziyaret etti,

Vali Çelik, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçe protokol üyeleri ile birim müdürleri tarafından karşılandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arcaklıoğlu ilçenin tarihi yapısı, eğitim, sağlık, asayiş, ekonomik ve sosyal hayatı hakkında Vali Çelik’e bilgiler verdi.

Daha sonra Belediye Başkanı Arif Teke'yi ziyaret eden Vali Çelik, ilçede yapımı tamamlanan, planlanan ve yürütülen projeler hakkında bilgiler aldı.

Kontrollü sosyal hayat sürecinde alınan tedbirler ve uygulanabilirliği hakkında bilgiler alan Vali Çelik, pandemi sürecinde başarıya ulaşılabilmesi için tedbirlerin tavizsiz şekilde uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Vali Çelik, hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek için özel önlemler alınarak tedbirlere yoğunlaşılması talimatını verdi.

Altıntaş Zafer OSB hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vali Çelik, ilin dinamiklerinin OSB konusunda farkındalığı ve öncülüğü olduğunu söyledi.

Kütahya İl Özel İdaresinin OSB’deki tüm sorumluluğu üstlenerek çalışmalara başladığını dile getiren Vali Çelik, “Valimiz Sayın Dr. Ömer Toraman emek harcamış. Tren raya girmiş bize düşen lokomotif olup çekmek. Altıntaş Zafer OSB’deki süreci birlikte takip edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

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