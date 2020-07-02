Üreticilere dut ve üzüm sıkma makinesi

Kütahya'nın Emet Kaymakamlığı tarafından Dereli ve Yağcık Köyü muhtarlarına dut ve üzüm sıkma makinesi verildi.

Emet Hükümet Konağı önünde gerçekleşen teslim törenine Kaymakam Hasan Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, İlçe Yazı İşleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüsnü Kabar, Dereli Köyü Muhtarı Hüseyin Erol, Yağcık Köyü muhtarı Tahsin Sarızeybek ve üretici Ali Er katıldı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''Bilindiği gibi, Dereli ve Yağcık Köyümüz dut ve üzüm üretimi ile ön plana çıkmıştır. Pestil, pekmez gibi yan ürünlerin üretimindeki en büyük işçilik dut ve üzüm suyunu sıkmaktır. Üreticilerimiz dut ve üzüm suyunu ayakları ile ezmek suretiyle elde ederken, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce satın alınan bu makine ile bu işlem hem çok kolaylaşacak, hem de daha modern ve hijyenik bir hal alacaktır. Makineler bu amaçla, vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere, ilgili köy muhtarlarımıza teslim edilmiştir“ dedi.

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