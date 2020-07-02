Anadolu basınından sosyal medya uyarısı

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Kanal 43 Televizyonu Genel Müdürü Bahtiyar Ersoy ve yerel kanalların temsilcileri, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)Başkanı Ebubekir Şahin’i ziyaret etti.

Ziyaretin gündeminde sosyal medyanın denetimsiz olması ve yerel medyanın ekonomik durumu vardı. Başkan Şahin’le yapılan görüşmelerin ardından RTÜK binası önünde basına açıklamalarda bulunan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte geleneksel medyanın gelir kaybı yaşadığını söyledi.

Burhan, “Bugün iki önemli noktanın altını çizmek isterim. Bunlardan bir tanesi geleneksel medya zor durumda. Özellikle yerel televizyonlar ve ulusal televizyonlar sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte çok ciddi reklam kaybı yaşamaktadırlar. Bugün youtube, twetter, instagram gibi mecralar geleneksel medyayı çökertmiştir. Bugün ulusal televizyonlar, yerel televizyonlar uydu ücreti ödüyorlar TÜRKSAT’a, RTÜK payı ödüyorlar. Bunun dışında üretime, istihdama, ekonomiye çok ciddi katkıları var. Ancak size soruyorum; bir instagram fenomeni, bir youtuber herhangi bir vergi ödemiyor. Herhangi bir denetime tabi değil. Bu yüzden sayın RTÜK Başkanınına biz bu konuyu ilettik . Başkanımız her zaman geleneksel medyanın televizyonların, radyoların yanında olduklarını ifade ettiler. Bir kez daha söylüyorum bugün ünlü fenomenler çok ciddi paralar kazanıyorlar. Ne vergi ödüyorlar, ne üretime destekleri var ne de ekonomiye destekleri var. Maalesef yerel televizyonlar ve ulusal televizyonlar ekonomik olarak küçülmek durumunda. Geleneksel olan iyi olan yerli ve milli olanı mutlaka bizim korumamız lazım" diye konuştu.



"Türkiye, güvenliğine yönelik çok bir ciddi tehdit altındadır"

Sosyal mecra alanlarının kapatılmasını istemediklerini ancak denetime tabi olmasını beklediklerini ifade eden Başkan Burhan, “İkinci önemli noktayı da paylaşmak isterim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün bir çağrıda bulundu. Bir takım internet siteleri ile ilgili olarak denetimden bahsetti. Bazıları hemen sansür mü geliyor kapatılıyor mu dendi. Hayır. Bizler de herhangi bir sosyal mecra alanının kapatılmasını arzu etmeyiz. Ancak denetime tabi olmasını bekliyoruz. Ben buradan samimi olarak soruyorum. Evlerde çocuklarımız sizi mi dinliyor yoksa youtuberları mı dinliyor? İnstagram fenomenlerini mi dinliyor, twetterdaki açıklamaları mı dinliyor. Dolayısıyla bu mecraların mutlaka denetim altına alınması lazım. Bu bir milli güvenlik sorunudur. Bakın 3 sene sonra bu mecralar, çocuklarımızın ne yiyeceğini ne giyeceğini neye inanacağını belirleyecek hale geliyorlar. O nedenle bu mecraların mutlaka denetim altına alınması lazım. Çocuklarımız elden gidiyor. Bugün bayrak diyen ezan diyen millet diyen yerli medya kuruluşlarının mutlaka korunması lazım. Bir takım sosyal medya mecraları uluslararası devletlerin finans kapitalin tekelindedirler. Türkiye birlik ve bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik çok ciddi tehdit altındadır. Dolayısıyla da denetime tabi olması lazım. Bakın kapatılma değil bazıları hemen kapatılma dedi diyecek hayır denetim diyoruz. Denetim olmayan hiçbir mecra bu ülkede hizmet etmemelidir. Mutlaka muhatapları olmalıdır, vergi ödemelidir. Bu konunun altını çizmek istedik” ifadelerini kullandı.

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