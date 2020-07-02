Tavşanlı'da ilk kez sokak kedisinin ayağına operasyonla plak takıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı'da ilk kez sokak kedisinin ayağına operasyonla plak takıldı

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hayvansever tarafından sokakta yürüyemez şekilde bulunan ve ayağında kırık olduğu tespit edilen yavru kedi tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Tavşanlı'da ilk kez sokak kedisinin ayağına operasyonla plak takıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hayvansever tarafından sokakta yürüyemez şekilde bulunan ve ayağında kırık olduğu tespit edilen yavru kedi tedavi edilerek sağlığına kavuştu.
Tavşanlı ilçesi Moymul mahallesinde otomobilin çarptığı iddia edilen sokak kedisi, Tavşanlı Hayvanseverler Derneğine haber verilmesi ile dernek yöneticisi Ayşenur Şentürk Karabacak tarafından veteriner hekime götürdü. Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında röntgen çekilen kedinin sol arka bacağında kırık tespit edildi. Veteriner Hekim Hayrettin Yıldız, Rafet Acar ve İhsan Girgin, birlikte kedinin iki buçuk saat süren kırık olan ayağını ameliyat etti. Başarılı operasyonla sokak kedisinin ayağına plak takılarak ameliyat edildi.
Veteriner Hekim Hayrettin Yıldız, yapılan muayenede kedinin bacak kısmında parçalı kırık tespit ettiklerini belirterek, "Bizler burada serbest veteriner klinik olarak hizmet vermekteyiz. Kedimiz bize getirildiğinde durumu biraz kötüydü. Hayati riski olduğu için ameliyatı hemen yapmadık, belli bir müddet gözetim altında kaldı. Tavşanlı'da yine bir ilki gerçekleştirerek plak takmak suretiyle operasyonu gerçekleştirdik. Plak uygulaması ile kemik yapının bütünlüğünü sağladık. Eklem hareketliliğini kontrol ettikten sonra sırasıyla kas ve deri katmanlarını dikerek yarayı kapattık. Kedimizi birkaç gün burada misafir ettikten sonra sahiplendirilmek üzere Tavşanlı Hayvanseverler Derneğine teslim edeceğiz." dedi.
Tavşanlı Hayvanseverler Derneği İkinci Başkanı Ayşenur Şentürk Karabacak ise "Moymul mahallesinde gece yarısı trafik kazası haberi alınca hemen oraya gittik. Yaralı kedimizi aldık ve 15 güne yakın derneğimizde bakımını yaptık. Daha sonra veteriner hekimi arkadaşlara getirdik ve en iyi şekilde operasyonu gerçekleştirildi. Sürücülerimizin yol kenarında hayvanları gördükleri anda biraz daha dikkatli ve yavaş gitmelerini istirham ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genel Müdür Yıldız: "Tavşanlı Kozluca Barajı'ndan 2 bin 340 dekar zirai arazisi sulanacak”
YEREL HABERLER Genel Müdür Yıldız: "Tavşanlı Kozluca Barajı'ndan 2 ...
Erbaş, Ağbal'dan iki proje için destek istedi
YEREL HABERLER Erbaş, Ağbal'dan iki proje için destek istedi
KSBÜ'de kampüs çalışmaları
YEREL HABERLER KSBÜ'de kampüs çalışmaları
Anadolu basınından sosyal medya uyarısı
YEREL HABERLER Anadolu basınından sosyal medya uyarısı
Üreticilere dut ve üzüm sıkma makinesi
YEREL HABERLER Üreticilere dut ve üzüm sıkma makinesi
Hıdırdivan yoluna neşter
YEREL HABERLER Hıdırdivan yoluna neşter
Afrin şehidi Veysel Temel'in ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Afrin şehidi Veysel Temel'in ailesine ziyaret
Kaymakam Çiçek: "Arazi sahiplerinin sorunu çözülecek"
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: "Arazi sahiplerinin sorunu çözülecek"
Vali Ali Çelik’ten Altıntaş ziyareti
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik’ten Altıntaş ziyareti
Kütahya'da düğünler korona virüs önlemleriyle başladı
YEREL HABERLER Kütahya'da düğünler korona virüs önlemleriyle başladı
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kütahya'da 25 yeni istihdam
YEREL HABERLER Kütahya'da 25 yeni istihdam
Başkan Kocaçoban: "Elektrik faturası krizi çözülmeli"
YEREL HABERLER Başkan Kocaçoban: "Elektrik faturası krizi çözülmeli"
Vali Çelik Tavşanlı OSB'de
YEREL HABERLER Vali Çelik Tavşanlı OSB'de
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Sağlık turizmi için fizibilite çalışmaları
YEREL HABERLER Sağlık turizmi için fizibilite çalışmaları
"Göbel termal tesisleri, tatil köyü havasında"
YEREL HABERLER "Göbel termal tesisleri, tatil köyü havasında"
Murat Dağı’nda 'ÇED olumlu raporunun iptali Danıştay tarafından onandı
YEREL HABERLER Murat Dağı’nda 'ÇED olumlu raporunun iptali Danıştay ...
Kaymakam Halim: "Vizyon projelerimiz devam ediyor"
YEREL HABERLER Kaymakam Halim: "Vizyon projelerimiz devam ediyor"
Aslanapa'da tarım arazilerine giden yollar yapılıyor
YEREL HABERLER Aslanapa'da tarım arazilerine giden yollar yapılıyor
Emet pazarında sıkı korona virüs tedbirleri alındı
YEREL HABERLER Emet pazarında sıkı korona virüs tedbirleri alındı
Çavdarhisar’da Meslek Yüksekokulu heyecanı
YEREL HABERLER Çavdarhisar’da Meslek Yüksekokulu heyecanı
Dumlupınar'da küçükbaş hayvancılıkta dev adım
YEREL HABERLER Dumlupınar'da küçükbaş hayvancılıkta dev adım
Çamırdık göleti yeniden su tutuyor
YEREL HABERLER Çamırdık göleti yeniden su tutuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X