Başkan Ceyhun: "Derdimiz memleketimiz"

'Anneannem ve ben'

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Ankara'da milletvekilleriyle istişare toplantısı düzenledi.

Ceyhun, Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile TBMM'nin bahçesinde bir araya geldi.

Başkan Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Yoğun teşkilat programlarımız arasında Kadim şehrimiz Kütahyamıza en iyi hizmetleri kazandırmanın gayretiyle var gücümüzle çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

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