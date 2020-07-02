Milletvekili Kasap'ın yaz okulu talebi DPÜ'de hayata geçti

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap'ın TBMM'de dile getirdiği yaz okulu talebi, Dumlupınar Üniversitesi'nde hayata geçti.

Kasap, 26 Haziran 2020 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni ziyaret etmiş ve Dumlupınar Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’la bir araya gelerek yaz okulunun açılması ve öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirterek fikir alışverişinde bulunmuştu. Dumlupınar Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, hem teorik hem de uygulamalı saati içeren tüm derslerin açılacağı ve öğrencilerin danışmanlarının ve bölüm başkanlarının onayı ile birlikte başka bir bölüm, fakülte veya diğer üniversitelerinde yaz okulundan faydalanabileceği belirtildi.

Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin yaz okulunu açmasının diğer üniversitelere de örnek olması gerektiğini belirterek, "Covid19 yüzünden birçok üniversite yaz okulunu açmadı. Sırf bu yüzden mezun olamayacak öğrenciler yarım dönem ya da bir dönem kaybederek mağdur olacaklar. Dün bu konuda TBMM’de basın toplantısı yaparak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başta olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ı üniversitelerin yaz okullarını açması, öğrencilerin yaz okullarına ikamet ettiği ilde ya da en yakın ilde devam edebilmesi gerektiğini ve pandemi dolayısıyla ekonomik zorluk çeken ailelerden ücret alınmaması gerektiğini söyledim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin yaz okulunu açması ve Kütahya’da eğitim gören öğrencilerimizin mağduriyetin giderilmesi sevindiricidir. Bu karardan dolayı başta Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal olmak üzere tüm üniversite yönetime teşekkür ediyor, bu kararın tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde uygulanmasını ve üniversitelerin bölüm hocalarının bu konuda daha duyarlı davranmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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