Dumlupınar pazarında korona virüs tedbirleri

'Anneannem ve ben'

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez açılan pazarda incelemelerde bulnan Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Pazarımız Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 ay kapalı kalmıştı. Köylümüz 3 haftadır ürettiği ürünü pazara indirebiliyor. Yine civar ilçelerimizden pazarımıza esnafımız gelebiliyor. Biz tüm tedbirleri zabıta ekiplerimizle almaya devam ediyoruz. Rabbim bu salgının en kısa sürede ülkemizden tamamen gitmesini nasip etsin'' ifadelerini kullandı.

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