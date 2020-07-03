DPÜ’den öğrencilere Ar-Ge ve Yenilik Projesi Yazma eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğü ve Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik ortaklaşa ArGe ve Yenilik Projesi Yazma Eğitimi düzenledi.

Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğünün Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu ile birlikte video konferans yöntemiyle düzenlediği ve Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın konuşmacı olarak yer aldığı ‘Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Lisans ve Lisansüstü Öğrencilere Yönelik ArGe ve Yenilik Projesi Yazma Eğitimi’ başlıklı seminere 40’a yakın akademisyen ile lisans ve lisansüstü öğrenciler katıldı.

Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu’nun açılış ve seminere katılımıyla destek veren Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi’nin konuşmalarıyla başlayan etkinlikte Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal da katılımcı akademisyenlere hitap ederek bilimsel çalışmaların ve projelendirmenin önemine değindi.

Etkinliğin konuşmacısı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, seminerinde proje döngüsü yönetimi, ArGe çalışmalarının önemi, mantıksal çerçeve matrisi, proje konusu belirleme, durum analizi, kaynak taraması, projelere fon bulma yolları, planlama, işzaman çizelgelerine uyum ilkeleri, ekibin niteliği ve rolü, zaman yönetimi, bulguları izleme, analiz ve yorumlama stratejileri, alternatif planların tasarımı, risk analizi ve rapor hazırlama teknikleri konularında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı

Prof. Dr. Böyükata, etkinliğin sonunda katılımcılardan gelen sorularını yanıtladı.

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