Rektör Uysal’dan Türkiye Muaythai Federasyonu'na ziyaret

'Anneannem ve ben'

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkiye Muaythai Federasyonu Genel Sekreteri Korkmaz Atalay ile bir araya geldi.

Federasyonun Ankara’daki merkezinde gerçekleşen görüşmede Dumlupınar Üniversitesi heyetini Federasyonun Genel Sekreteri Korkmaz Atalay karşıladı.

Ziyarette ile iki kurum arasında devam eden iş birliği konuları ve ortak düzenlenecek etkinlikler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

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