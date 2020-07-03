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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepe ve Kale’den Rektör Uysal’a ziyaret

İHA

Tepe ve Kale’den Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlü Serkan Tepe ve Kütahya Meteoroloji İl Müdürü Zihni Kale ile bir araya geldi.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal, Dumlupınar Üniversitesindeki çalışmalar hakkında Serkan Tepe ve Zihni Kale'ye bilgiler verdi. Bu arada görüşmede meteorolojik verilerin hayatın her alanında kullanıldığı ve meteorolojik verilere genelde herkesin ihtiyacı olduğu ifade edildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, Tepe ve Kale’ye teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

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