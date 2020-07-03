Kocasının döverek odaya kilitlediği kadını polis kurtardı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, kocasının döverek eve kilitlediği kadın, polis tarafından kurtarıldı. Koca ise direndiği polisler tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.<br>Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'ta yaşayan M.H.K., iddiaya göre, eşi K.K.´yi 2 çocuğunun yanında dövüp, bir odaya kilitledi. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşular polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, yaklaşık yarım saat zilini çaldıkları kapı açılmayınca, savcılık talimatıyla çilingir çağırdı. Kapının çilingir tarafından açılması üzerine eve giren polis ekipleri, kendilerine direnen koca M.H.K.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.<br>Odaya kilitlenen K.K. de kurtarılarak, ambulansta tedavi edildi. Ardından da Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği´ne götürüldü.<br>Eşiyle yaklaşık 16 yıllık evli olduklarını söyleyen 3 çocuk annesi K.K. "Her gün eve geldiğinde bana şiddet uyguluyor. Nedenini bilmiyorum. Dün de aynı şekilde beni darp etti. Şiddet uyguladı. Polisi arayıp yardım istedim ama polislere kapıyı açmadı" dedi.<br>Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-07-03 13:33:15<br>

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