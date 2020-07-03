Hisarcık Belediyesinden şehir içi sıcak asfalt atağı

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Hisarcık Belediyesi tarafından şehir içindeki caddelerde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, şehir içinde alt yapı çalışmaları esnasında bozulan yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki caddeye sıcak asfalt atılacağını söyledi.

Başkan Çalışkan,” 3 yıl önce, “Kalıcı hizmetler, geçici rahatsızlıklar” parolasıyla başladığımız içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz alt yapı çalışmaları esnasında bozulan caddelerimizde sıcak asfalt çalışmaları başlamıştır. Yenidoğan Mahallesinde başlayan çalışmalar, Cumhuriyet, Karşıyaka ve Şehitler Mahallelerimizdeki caddelerde devam edecektir. İlçemize daha modern bir görünüm kazandırmak ve ilçemiz halkının hak ettiği konforlu yolları yapmak için mesai mefhumu olmadan çalışmaktayız “ diye konuştu.

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