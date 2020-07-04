Emet'e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

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Kütahya'nın Emet ilçesine İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 8 köyün yararlanabileceği sentetik çim saha yapaılacağı bildirildi.

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptığı açıklamada, ''Özel idaremiz Müdürlüğü tarafından ilçemize bağlı Yarış, Kayı, Konuş, Subak, Sarıayak, Köprücek, Gürpınar ve Bahatlar köylerimizin faydalanması amacıyla, İlçemiz Gencel mevkisine bir adet sentetik çim futbol sahası yapılacaktır. Yatırımın ilçemiz köylerine kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum'' ifadelerini kullandı.

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