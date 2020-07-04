AK Parti'den Vali Çelik’e 'Hayırlı olsun' ziyareti

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Vali Ali Çelik’e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Çelik, konuklarına teşekkür etti.

Ziyarette; Kütahya ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

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