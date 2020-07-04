Domuz avında şüpheli ölüm

<br>Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde domuz avına çıkan Mehmet Ali Ceylan (49), arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede, Ceylan'ın çenesinden vurularak öldüğü belirlendi.<br>Olay, ilçeye bağlı Karaağıl köyündeki Yılanlı Çağıl Deresi´nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Ceylan, arkadaşları ile birlikte domuz avına çıktı. Av sırasında kaybolan Ceylan, bir süre sonra aynı bölgede arkadaşları tarafından çenesinden vurulmuş ve hareketsiz yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceylan'ın öldüğü belirlendi. Ceylan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY<br>2020-07-04 14:03:01<br>

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