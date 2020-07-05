Simav’da trafik kazası: 2 yaralı

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Kütahya’nın Simav ilçesinde bir hafif ticari aracın, seyir halindeki traktörün arkasına takılı balya makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Simav – Balıkesir karayolunun 4’üncü kilometresindeki Demirci Beldesi kavşağında meydana geldi. Simav istikametine giden Ömer Ç. idaresindeki 43 KU 733 plakalı hafifi ticari araç, İsmail G’nin kullandığı 34 KZ 432 plakalı traktörün arkasına taklı balya makinesine arkadan çarptı. Dün gece geç saatlerde meydana gelen çift taraflı kazada, hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Ç.ile yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin B’nin, araçta sıkışarak yaralandığı bildirildi. Yaralılar 112 Acil Yardım ekiplerince Simav Doç.Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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