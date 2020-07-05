Bakan Kurum: "Termik santrallerini 7 gün 24 saat izliyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem geçici faaliyet belgesi verilen termik santrallerini 7 gün 24 saat izlediklerini ifade etti.

Kütahya Valiliği'ne düzenlenen istişare toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Bakan Kurum, "Bilindiği gibi, 1 Ocak’ta yatırımlarını tamamlamayan 5 santralimizi tamamen, 1 santralimizi ise kısmi olarak kapatmıştık. Kapattığımız bu termik santraller, yatırımlarını tamamlayarak geçici faaliyet belgesi için başvurularını geçtiğimiz aylarda yapmıştı. Biz de Bakanlık olarak kapattığımız santrallerde denetimlerimizi yaptık. Çevre mevzuatının öngördüğü çevresel yatırımlarını tamamladığını tespit ettiğimiz 6 termik santrale Geçici Faaliyet Belgelerini verdik. Bunlardan 2’si Kütahya’da bulunan Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleridir. Seyitömer Termik Santrali’nin 4 ünitesinden 2’sine, Tunçbilek Termik Santrali’nin 3 ünitesinden 2’sine 1 yıl süreyle geçici faaliyet belgelerini verdik. Tabii santrallerin takibini sürdürüyoruz. Bu tesislerin bacalarındaki emisyon değerlerini Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile online olarak 7 gün 24 izliyoruz. Santraller, bir taraftan yatırımlarına devam ediyor. Bu yatırımlara ilişkin programları da takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığımız durumda işletilen santrallerimize Çevre İzin Belgelerini de vereceğiz. Bu sürecin en başından beri söylediğimiz gibi, mevzuatta yer alan limit değerlerin aşılması durumunda kapatma dâhil tüm idari yaptırımları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Bakan Kurum daha sonra, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Kurum'a, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun tarafından hediye takdim edildi.

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