Bakan Kurum: Termik santralleri 7 gün 24 saat izliyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: Termik santralleri 7 gün 24 saat izliyoruz

DHA

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçici faaliyet belgesi verilen termik santralleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya´ya geldi. Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından karşılanan Bakan Kurum, valilik makam ziyaretinin ardından il koordinasyon toplantısına katıldı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, toplantıda Kütahya için...

Bakan Kurum: Termik santralleri 7 gün 24 saat izliyoruz

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçici faaliyet belgesi verilen termik santralleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz" dedi.<br>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya´ya geldi. Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından karşılanan Bakan Kurum, valilik makam ziyaretinin ardından il koordinasyon toplantısına katıldı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, toplantıda Kütahya için önemli kararlar aldıklarını ifade etti.<br>FRİGYA VADİSİ´NE 5 MİLYON LİRALIK PROJE<br>Afyonkarahisar´ın yanı sıra Kütahya'yı da içine alan Frigya Vadisi için 2,5 milyonu hibe yaklaşık 5 milyon liralık `Medeniyet Çevre´ projesi hazırladıklarını ifade eden Kurum, "Bu proje kapsamında Kütahya'mıza merkezi anlamda lojistik hizmetleri verecek, içinde bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğu Frigya Vadisi çevre projesi etabı kapsamında 2,5 milyonu hibe olmak üzere, 5 milyon liralık bir proje gerçekleştireceğiz. İl Özel İdaremizle birlikte bu projeyi yapacağız. İçinde sergi salonlarının, yürüyüş ve bisiklet alanlarının olduğu, bir karşılama hizmetinin verileceği binanın olduğu, yine burada çini atölyelerimizin, içinde vatandaşlarımızın gelip burada alışveriş yapabilecekleri, yöresel ürünlerin tanıtılacağı çok önemli bir projeyi Kütahya'mıza kazandırmış olacağız. Bu çerçevede projeyi Bakanlığımız, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz ve Özel İdaremiz birlikte yürütecekler" dedi.<br>`KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YAPACAĞIZ´<br>Belediyelerin çöp kamyonu taleplerinin de karşılanacağını kaydeden Bakan Kurum, Kütahya Valiliği´ne, köy yollarının yapımı için 100 bin metrekare kilitli parke ihtiyacı için nakdi destek sağlayacaklarını belirterek, "Özel İdaremize 2 milyon lira hibe desteği sağlamak suretiyle bir an önce köy yollarımızın inşasını yapacağız. İl merkezinde sağlık turizmini, termal turizmi canlandırmak ve daha da güçlü hale getirebilmek amacıyla Kütahya Belediyesi´ne, Hazine mülkiyetindeki 12 bin metrekarelik yeri trampa edeceğiz. Burada termal sağlık turizmi tesisi kurulması amacıyla inşaatına belediye tarafından en kısa sürede başlanacak. İnköy Mahallesi'nde 9 bin metrekare alan belirledik. Şehrin içinde kalan sanayi alanlarını buraya taşımak suretiyle önemli bir kentsel dönüşüm projesini yapacağız" diye konuştu.<br>TERMİK SANTRALLERE YAKIN TAKİP<br>Geçen ocak ayında 6 termik santrale geçici faaliyet belgesi verildiğini hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, santrallerin yakından takip edildiğini söyledi. Çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olduğunda kapatma dahil her türlü cezai işlemi yapacaklarını ifade eden Bakan Kurum 7 gün 24 saat takipte olduklarını belirterek, şöyle devam etti:<br>"1 Ocak'ta termik santrallerimize ilişkin kararlar almıştık ve 5 santralimizi tamamen, bir santralimizi de kısmen kapatma işlemi yapmıştık. Gelinen süreçte termik santrallerimiz çevre mevzuatına uygun hale getirmek amacıyla çalışmalar, iyileştirmeler yaptılar. Hem filtre işlemlerinde hem yakıt iyileştirme işlemlerinde. Aldığımız karar çerçevesinde 6 termik santralimize geçici faaliyet belgesi verdik. Bunların ikisi Kütahya'da, Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri. Bu kapsamda Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin de 3 ünitesinden 2'sine bir yıl süreliğine geçici faaliyet belgesi verdik. Hem diğer termik santrallerimiz hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa da kapatma dahil her türlü cezai işlemi yapacağımızı da kendilerine ifade ettik. Anlık olarak bu santrallerimiz takip edilmektedir. Bir taraftan da iyileştirme işlemleri devam etmektedir. Kuru sisteme geçecekleri adımları da atmaktadırlar. Bize verdikleri iş termin planı çerçevesinde de süreçler anbean takip edilmektedir."<br>Valilikteki açıklamalarının ardından Bakan Kurum, beraberindekilerle Kütahya Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ardından ise Vefa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanları ve Millet Bahçesi'nin yapılacağı bölgeyi inceledi.DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-07-05 19:15:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan Oyuktepe Şehitliği'ne ziyaret
YEREL HABERLER Jandarmadan Oyuktepe Şehitliği'ne ziyaret
Bakan Kurum: "Termik santrallerini 7 gün 24 saat izliyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Termik santrallerini 7 gün 24 saat ...
Domuz avında şüpheli ölüme 2 tutuklama
YEREL HABERLER Domuz avında şüpheli ölüme 2 tutuklama
Domuz avında şüpheli ölüme 2 tutuklama
YEREL HABERLER Domuz avında şüpheli ölüme 2 tutuklama
Simav’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Simav’da trafik kazası: 2 yaralı
Gediz'de otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gediz'de otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı
Emet Belediyesi kahvehane ve parklara bardak yıkama makinesi dağıttı
YEREL HABERLER Emet Belediyesi kahvehane ve parklara bardak yıkama ...
Otomobil tıra çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tıra çarptı: 3 yaralı
Dernek Başkanı Mustafa Er: “Gediz Murat Dağı artık özgür”
YEREL HABERLER Dernek Başkanı Mustafa Er: “Gediz Murat Dağı artık ...
Domuz avında şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Domuz avında şüpheli ölüm
Vişnenin kilo fiyatında 9 yılda 50 kuruş artış oldu
YEREL HABERLER Vişnenin kilo fiyatında 9 yılda 50 kuruş artış oldu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Domuz avında şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Domuz avında şüpheli ölüm
KSBÜ'ye araç takviyesi
YEREL HABERLER KSBÜ'ye araç takviyesi
AK Parti'den Vali Çelik’e 'Hayırlı olsun' ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti'den Vali Çelik’e 'Hayırlı olsun' ziyareti
Celal Yücel ile Ertuğrul Turan'a veda programı
YEREL HABERLER Celal Yücel ile Ertuğrul Turan'a veda programı
Rektör Uysal, ADIM Üniversiteleri toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Uysal, ADIM Üniversiteleri toplantısına ...
Dumlupınar'da dezenfekte çalışmaları
YEREL HABERLER Dumlupınar'da dezenfekte çalışmaları
Simav'da güvenlik denetimleri
YEREL HABERLER Simav'da güvenlik denetimleri
Ailecek korona virüsü yendiler
YEREL HABERLER Ailecek korona virüsü yendiler
Vali Ali Çelik, Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik, Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ...
Emet'e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha
YEREL HABERLER Emet'e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha
Domaniç’te korona gölgesinde düğün
YEREL HABERLER Domaniç’te korona gölgesinde düğün
Vali Çelik, şehit babası Yaşar Yıldız’ın cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Vali Çelik, şehit babası Yaşar Yıldız’ın cenaze ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X