Vali Çelik, İl Jandarma Komutanlığı'nda

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Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Vali Çelik’i İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Vali Çelik, Şeref defterini imzaladıktan sonra jandarmanın sorumluluk alanında yapılan çalışmalar ve genel asayiş uygulamaları hakkında detaylı bir brifing aldı.

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