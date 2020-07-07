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Vali Çelik, İl Jandarma Komutanlığı'nda

İHA

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Vali Çelik'i İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç karşıladı.

Vali Çelik, İl Jandarma Komutanlığı'nda

Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Vali Çelik’i İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç karşıladı.
Tören mangasını selamlayan Vali Çelik, Şeref defterini imzaladıktan sonra jandarmanın sorumluluk alanında yapılan çalışmalar ve genel asayiş uygulamaları hakkında detaylı bir brifing aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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