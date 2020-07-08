Terası kenevir tarlasına çevirmişler

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<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, evlerinin terasındaki saksılarda 50 kök Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.<br>Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin evlerinin terasında uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan ekipler, teras katındaki saksılarda 50 kök Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Ayrıca evde yapılan aramalarda 7 gram kubar esrar da bulundu. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-07-08 14:29:59<br>

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