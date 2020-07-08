Kütahya´da 121 kişiye maske cezası

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmadığı tespit edilen 121 kişiye 900´er lira idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda takılması zorunlu olan maske ve sosyal mesafe kuralıyla ilgili denetimlerde bulundu. Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes caddelerinde maske denetimi yapan ekipler, maske takmadığı tesit edilen 121 kişiye 900´er lira idari para cezası uyguladı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-07-08 18:07:29
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