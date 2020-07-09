Elektrik dağıtım şirketine estetik tepkisi

Kütahya'da elektrik dağıtım şirketinin sokak lambası direklerini 'Estetik gözetmeksizin ve yaya kaldırımını engeller' şekilde yerleştirmesi tepkiyle karşılandı.

Kütahya merkezi Asım Gündüz Caddesi esnaflarından İsmail Elbaş, yayaların geçişini de engelleyen direğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada yayınladı. Fotoğraf da, dikilen direğin bir kaç metre yanında yine bir sokak lambası, dik yerine hafif yan yatmış vaziyetti ve yayaların geçişini engeller şekildeki görseller yer alıyor.

Elbaş, "Saat 07.00 OEDAŞ ekipleri geldiler, direği diktiler ve gittiler. Vatandaş olarak yazdık çizdik anlatamadık.Şehir görselliği ve estetik açıdan daha da önemlisi bu direğe ihtiyaç var mıydı?.Yaptık oldu bitti anlayışı çok yanlış" paylaşımı yaparak tepkisini ortaya koydu.

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