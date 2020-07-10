Belediye personeline ücretsiz traş

Kütahya'nın Emet ilçesinde erkek kuaförlere ultraviyole ışınlı sterilize makineleri dağıtılması üzerine ilçede beberlik yapan Osman Keskin, Cumartesi günü tüm gün belediye çalışanlarını bedava traş edeceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a tüm berberler adına teşekkür ettiğini belirten Osman Keskin, ''Bizlerin ve halkımızın sağlığını düşünerek bu çalışmaları gerçekleştiren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu Cumartesi belediyeden işletmemize gelecek tüm personelimize ücretsiz tıraş hizmeti vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu tamamen gönlümüzden kopan bir hizmettir. Tüm belediye çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.