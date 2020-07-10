Zeybek heykeline maske taktılar

Kütahya’nın Simav ilçesinde maske kullanımına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, ilçe girişindeki hastane kavşağında bulunan ‘Simav Zeybeği Anıt Hekkeli’ne maske takıldı.

Simav sarı ve mor zeybekler yaren başı Rıza Mert, yaren arkadaşlarıyla birlikte Koronavirüs (Covid – 19 ) tedbirlerine destek olduklarını ifade etti Mert, “ Simav’ın tanıtımında önemli bir yere sahip olan yarencilik geleneğinin çok kıymetli temsilcileri yarenlerimizle birlikte, zeybek anıt heykelimize maske taktık. Tüm dünyada ürkütücü bir boyutta devam eden Koronavirüs (Kovid 19) salgınından korunmanın en etkili yöntemlerinden biri olan maske kullanımı için, dikkat çekmek ve farkındalık oluşturduk. Virüs tehlikesine karşı maskemizi takıp sosyal mesafeye dikkat ederek, temizliği yaşantımızın bir parçası haline getirdik” dedi.

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