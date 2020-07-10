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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeybek heykeline maske taktılar

İHA

Kütahya'nın Simav ilçesinde maske kullanımına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, ilçe girişindeki hastane kavşağında bulunan 'Simav Zeybeği Anıt Hekkeli'ne maske takıldı.

Zeybek heykeline maske taktılar

Kütahya’nın Simav ilçesinde maske kullanımına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, ilçe girişindeki hastane kavşağında bulunan ‘Simav Zeybeği Anıt Hekkeli’ne maske takıldı.
Simav sarı ve mor zeybekler yaren başı Rıza Mert, yaren arkadaşlarıyla birlikte Koronavirüs (Covid – 19 ) tedbirlerine destek olduklarını ifade etti Mert, “ Simav’ın tanıtımında önemli bir yere sahip olan yarencilik geleneğinin çok kıymetli temsilcileri yarenlerimizle birlikte, zeybek anıt heykelimize maske taktık. Tüm dünyada ürkütücü bir boyutta devam eden Koronavirüs (Kovid 19) salgınından korunmanın en etkili yöntemlerinden biri olan maske kullanımı için, dikkat çekmek ve farkındalık oluşturduk. Virüs tehlikesine karşı maskemizi takıp sosyal mesafeye dikkat ederek, temizliği yaşantımızın bir parçası haline getirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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