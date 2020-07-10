Hisarcık heyetinden Vali Çelik’e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hisarcık heyeti Kütahya Valisi Ali Çelik’i ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini ilettiler.

Kaymakam Buğra Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen ile birlikte Vali Ali Çelik’i ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini ileterek, ilçeyle ile ilgili taleplerini aktardılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Çelik, Hisarcık heyetine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.