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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ’nün “Seyir Defteri” dergisi yayın hayatına başladı

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün yeni dergisi Seyir Defteri, 'Başlangıçlar' temalı ilk sayısıyla yayın hayatına başladı.

DPÜ’nün “Seyir Defteri” dergisi yayın hayatına başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün yeni dergisi Seyir Defteri, ’Başlangıçlar’ temalı ilk sayısıyla yayın hayatına başladı.
Genel Yayın Yönetmenliğini Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık'ın, Yazı İşleri Müdürlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Esra Işık'ın ve Editörlüğünü Alper Yılmaz'ın yaptığı Enstitü bünyesinde hazırlanan Seyir Defteri dergisi 4 aylık periyodlarla senede 3 kez basılacak. Her sayıda farklı temaların konu edileceği Seyir Defteri'nin birinci sayısının teması 'Başlangıçlar' olarak belirlendi.

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