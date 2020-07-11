Altıntaş'ta peyzaj ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi ve Toki bağlantı yolunda kilitli parke taşı ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde Cumhuriyet Mahallesi ve Toki bağlantı yolunda yaptığımız kilitli parke taşı çalışmaları bitirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. Amacımız altyapısı ve üst yapısı ile geleceğe hazır bir Altıntaş ilçesi inşa etmektir. Bu doğrultuda ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemiz ve mahalle sakinlerimize Hayırlı Olsun inşallah. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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