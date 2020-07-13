DPÜ öğrencilerinden, “Bekle bizi Kütahya, bekle bizi Dumlupınar” videosu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, hazırladıkları ‘Bekle bizi Kütahya, bekle bizi Dumlupınar’ adlı video ile Kütahya ve Üniversiteye olan özlemlerini dile getirdiler.

Dumlupınar Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ‘Bekle bizi Kütahya bekle bizi Dumlupınar’ adlı videoda buluştu.

Covid19 salgını nedeniyle 20192020 Bahar Yarıyılındaki dersler uzaktan eğitim yöntemi ile tamamlandı. Bu süreçte üniversitenin idari ve akademik personeli uzaktan eğitimin daha verimli olabilmesi için büyük bir gayret gösterdi. Öğrenciler de çok hızlı bir şekilde uzaktan eğitime uyum sağladı.

Öğrenciler gönderdikleri epostalarla, yazdıkları mesajlarla üniversiteye, hocalarına ve Kütahya’ya duydukları özlemleri, uzakta kaldıkları bu dönemde birçok şeyi tekrar gözden geçirme fırsatını sağladıklarını dile getirdiler.

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