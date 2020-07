DPÜ’nün 'Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı' tamamlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin, 11 merkezde yaptığı ve Türkiye’deki 98 üniversite tarafından kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (DPÜYÖS) 2020 tamamlandı.

Dumlupınar Üniversitesi tarafından yapılan ve Türkiye’de 98 üniversite tarafından uluslararası öğrenci alımında kabul edilen DPÜYÖS, bu yıl ilk defa Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Covid19 salgını önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

Sınava 53 ülkeden 2 bin 180 öğrenci katıldı. Covid19 salgını nedeniyle yürürlükte olan seyahat kısıtlamalarından dolayı sınav ikisi İstanbul’da olmak üzere, Kütahya, Ankara, İzmir, Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa ve Edirne’deki 11 yurt içi sınav merkezinde eş zamanlı yapıldı.

Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Ünsal, DPÜYÖS 2020'nin başarılı bir şekilde tamamlandığını, Covid19 salgınına rağmen sınava katılımın beklenen düzeyde gerçekleştiğini ifade etti.

Dumlupınar Üniversitesinin uluslararası ölçekte tanınırlığını arttırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ünsal, bundan sonra Üniversiteye yerleştirme aday başvurularını artırmak için her türlü çaba ve gayretin içinde olacağını belirtti.



“Uluslararası öğrencilerimiz aynı zamanda ülkemizin kültür elçileri olacak”



Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesini dünyada tanınan ve tercih edilen bir üniversite yapmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Üniversitede yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimöğretim görmesinin önemine değinen Kazım Uysal, “Üniversitemizde eğitim görecek uluslararası öğrencilerin gittikleri ülkelerinde aynı zamanda üniversitemizin ve ülkemizin tanıtımını yapan birer kültür, turizm ve ticaret elçileri olacaklarını ifade etti. Bu amaçla yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili her türlü işlemlerin daha profesyonel bir şekilde ve tek bir merkezden yürütülmesi için Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi adı altında bir araştırma merkezi kurduk" dedi.



“Kütahyalılar daha çok yabancı öğrenciye hazırlıklı olmalı”



Dumlupınar Üniversitesinin uluslararası öğrencilerle ilgili her türlü imkana sahip olduğunu vurgulayan Uysal, bundan sonraki yıllarda daha çok yabancı uyruklu öğrencileri misafir edeceklerini, misafirperver Kütahyalıların buna hazır olması gerektiğini ifade etti.

Uysal,” Uluslararası öğrenciler mezuniyetleri sonrasında ülkelerine döndüklerinde üst düzey önemli pozisyonlarda görev alabilmekte ve ülke politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olabilmektedirler. Bu çerçevede uluslararası öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke ile olan duygusal bağlarının yaşam boyu sürdüğü ve bunların her iki ülke menfaatlerini gerçekleştirmeye meyilli oldukları görülmektedir. Dolayısıyla bu derecede büyük öneme sahip Merkez için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde uluslararası öğrencilerin kolaylıkla erişebileceği, akademik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği merkezi bir yerde gerekli yer tahsisi yapılmıştır” dedi.



“Bu yıl 4 bin 950 uluslararası öğrenci için kontenjan ayrıldı”



DPÜ’de 20202021 eğitimöğretim yılında bin 550 ön lisans, 3 bin 400 lisans olmak üzere toplam 4 bin 950 uluslararası öğrenci kontenjanı ayrıldığını bildiren Prof. Dr. Kazım Uysal, yerleştirme başvurularının 28 Temmuz tarihine kadar alınacağını, ilk yerleştirme sonuçlarının 12 Ağustos’ta ilan edileceğine vurgu yaptı.

Yerleştirilen adayların kesin kayıtlarının 1721 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacağını hatırlatan Uysal, Ek Yerleştirme Tercih Başvurularının da 21 Ağustos 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.