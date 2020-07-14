Çavdarhisar'da korona virüs denetimleri

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde kahvehane ve çay bahçeleri Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında denetlendi.

Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Belediye Başkanı Halil Başer, ilçe kolluk kuvvetleri, sağlık personeli ve zabıta ekipleri, ilçede faaliyetlerine devam eden kahvehane ve çay bahçelerinde Covid19 pandemisi ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdiler. Denetimlerde ilçe esnafına (Covid19) ile mücadelede yapılması gerekenler, maske takmanın önemi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi hususunda bilgilendirme yapıldığı açıklandı.

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