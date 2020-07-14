DPÜ’de Yaz Okulu 20 Temmuz’da başlıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, 20 Temmuz tarihinde açılacak yaz okulunun, 24 Ağustos tarihinde tamamlanacağını açıkladı.

Rektör Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunun öğrencilerin taleplerini dikkate alarak verdiği kararlar doğrultusunda yaz okulunun uygulamalı dersleri de kapsayacak şekilde ve uzaktan eğitimle açılacağını söyledi.

DPÜ yaz okulları için kayıtların başladığını ifade eden Uysal, yaz okulunun 20 Temmuz'da açılacağını çevrim içi yapılacak eğitim ve sınav döneminin ardından yaz okulunun 24 Ağustos tarihinde tamamlanacağını kaydetti.

1314 Temmuz tarihlerindeki yaz okulu başvurularına umulandan fazla talep olduğunu belirten Uysal,” Kayıtların başladığı ilk gün yaklaşık 5 bin öğrenci ders kaydı yaptırdı. İkinci gün bu rakamın 810 bin rakamına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 500’e yakın ders açıldı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.