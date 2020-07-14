Vali Çelik: “Destansı direniş ruhu bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çelik: “Destansı direniş ruhu bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır”

İHA

Kütahya Valisi Ali Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Destansı direniş ruhu bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Vali Çelik: “Destansı direniş ruhu bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır”

Kütahya Valisi Ali Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Destansı direniş ruhu bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır” dedi.
Vali Çelik mesajında, " Ülkemizin yaşadığı en karanlık gece olan 15 Temmuz hain darbe kalkışının tüm yurtta destansı bir mücadeleyle püskürtülüşünün 4. yıl dönümünde gurur ve hüznü bir arada yaşıyoruz. Demokrasi tarihimizin en önemli direnişlerinden biri olan o kanlı gecede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin cesareti ve ferasetiyle Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı destansı bir mücadele verilmiş, şanlı geçmişimize bir zafer daha eklenmiştir. Yurdun dört bir yanında kahramanlık öykülerinin yazıldığı o gecede vatan, millet ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 251 şehidimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
Vali Çelik,” Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Meydanlara inin” çağrısının ardından bağımsızlığımız uğruna 7’den 70’e yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle alanları dolduran, tanklara karşı duran, atılan hain kurşunlara karşı bedenlerini siper eden halkımıza sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan 15 Temmuz’a vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu destansı direniş ruhu bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünüvar, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı
YEREL HABERLER Ünüvar, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı
Başkan Ceyhun: "15 Temmuz milletin zaferidir"
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "15 Temmuz milletin zaferidir"
Sela okuduğu için saldırıya uğrayan Kütahyalı müezzin gazilik unvanı istiyor 15 Temmuz gecesi sela verdiği için bıçaklı saldırıya uğrayan müezzin Hüseyin Aydoğdu, diğer imamlar ve müezzinler gibi kendisine de gazilik unvanı verilmesini istiyor
YEREL HABERLER Sela okuduğu için saldırıya uğrayan Kütahyalı müezzin ...
Halil Ertaş, Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu
YEREL HABERLER Halil Ertaş, Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu
DPÜ’de Yaz Okulu 20 Temmuz’da başlıyor
YEREL HABERLER DPÜ’de Yaz Okulu 20 Temmuz’da başlıyor
Gediz’in yeni kaymakamı Hakan Alkan oldu
YEREL HABERLER Gediz’in yeni kaymakamı Hakan Alkan oldu
Bisiklet fiyatları arttı, tamircilerin işleri yoğunlaştı
YEREL HABERLER Bisiklet fiyatları arttı, tamircilerin işleri ...
Çavdarhisar'da korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da korona virüs denetimleri
Tavşanlı'da eğitim alanında üretim aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Tavşanlı'da eğitim alanında üretim aralıksız devam ...
DPÜ Akademisyenlerinin uluslararası dizinlerde taranan yayınlar açıklandı
YEREL HABERLER DPÜ Akademisyenlerinin uluslararası dizinlerde ...
DPÜ’nün 'Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı' tamamlandı
YEREL HABERLER DPÜ’nün 'Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı' tamamlandı
Kütahyalı gazi 15 Temmuz gecesini anlattı Gazi Ali Karayiğit: "15 Temmuz, sarıklı ve cübbeli insanların tankların üzerine ölüme koşa koşa gidildiği geceydi" "Vatan için her zaman göreve hazırım"
YEREL HABERLER Kütahyalı gazi 15 Temmuz gecesini anlattı Gazi Ali ...
Göncek yolu sıcak asfalt çalışması
YEREL HABERLER Göncek yolu sıcak asfalt çalışması
Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne doktor ataması
YEREL HABERLER Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne doktor ...
Evde süs hayvanları yetiştiriciliği kursu tamamlandı
YEREL HABERLER Evde süs hayvanları yetiştiriciliği kursu tamamlandı
Altıntaş'ta yol çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş'ta yol çalışmaları
Çatı katında kumar oynayan 11 kişiye 13 bin 500 TL para cezası
YEREL HABERLER Çatı katında kumar oynayan 11 kişiye 13 bin 500 TL ...
MÜSİAD'tan Vali Çelik'e tebrik ziyareti
YEREL HABERLER MÜSİAD'tan Vali Çelik'e tebrik ziyareti
Kestel köyü BSK asfalt yola kavuştu
YEREL HABERLER Kestel köyü BSK asfalt yola kavuştu
Kalker ocağında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kalker ocağında incelemelerde bulundu
Minik sporculardan Başkan Biçer’e ziyaret
YEREL HABERLER Minik sporculardan Başkan Biçer’e ziyaret
DPÜ öğrencilerinden, “Bekle bizi Kütahya, bekle bizi Dumlupınar” videosu
YEREL HABERLER DPÜ öğrencilerinden, “Bekle bizi Kütahya, bekle bizi ...
Ayasofya için şükür duası
YEREL HABERLER Ayasofya için şükür duası
Kütahya’ya 5 milyon 888 bin TL'lik spor yatırımı
YEREL HABERLER Kütahya’ya 5 milyon 888 bin TL'lik spor yatırımı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X