Kurtuluş Savaşı şehitlerinin mezarları tespit ediliyor

30 Ağustos 1922’de kesin zaferi yaşatan, yeni Türk devleti ile genç Türkiye Cumhuriyetinin temelinin atıldığı Kütahya’da Vali Ali Çelik’in talimatı üzerine Başkomutan Meydan Muharebesi’nde şehit düşen Mehmetçiklerin kabirlerinin tespiti için Altıntaş ilçesinde çalışma başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi arasında imzalanan “Savaş Alanları ve Şehit Mezarları Araştırma Projesi” protokolü kapsamında 30 Ağustos 1922’de Kütahya’da kesin zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi’nde şehit düşen Mehmetçiklerin mezar yerleri tespit ediliyor.

Başkomutan Meydan Muharebesi’nde savaş idare merkezi olarak kullanılan ve en şiddetli çarpışmaların yaşandığı Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy’de bulunan Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği’nde Yüzbaşı Şekip Efendi ile Mehmetçiklerin kabirlerinin tespiti için jeoradar taramaları yapıldı.

Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü sorumluluk alanlarında kalan ve muhtemel şehit mezarları ile savaş alanlarının bulunduğu yerlerde ise yer radarı yöntemi ile tarama çalışmaları devam ediyor.

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