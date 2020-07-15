Hisarcık’tan Belçika’ya ahşap mobilya ihracatı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinden Belçika’ya ahşap mobilya ihraç edildiği bildirildi.

İlçede 30 yıldan beri ahşap mobilya imal eden Mustafa Atasoy, ilçeden ilk defa yurt dışına ahşap mutfak, banyo ve yatak odası takımı ile kapı ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belçika’ya ihracatın devam edeceğini belirten Atasoy, ”Küçük sanayi sitesinde imal ettiğimiz ahşap mobilyaları önce Eskişehir’e oradan da tırlarla Belçika’ya gönderiyoruz. Diğer taraftan ihracat için Almanya’daki bazı firmalarla da görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız daha ucuz ve kaliteli üretim yaparak ihracatımızı arttırıp, iç pazardaki müşterilere olan bağımlılığımızı azaltarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktır” diye konuştu.

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