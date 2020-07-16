Protokolden 15 Temmuz gazilerinin ailelerine ziyaret

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Kütahya’nın Simav ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıldönümü nedeniyle, Simav ilçe protokolü 15 temmuz gazileri Mustafa Türker ve Mehmet Başol’un ailelerini ziyaret etti.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Emniyet Müdürü Onur Altındağ, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Cengiz Uysal, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bilge Sapmaz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çetin Balamu’run katıldığı ziyaretlerde duygulu anlar yaşandı.

Kaymakam Halim, “Milletimiz tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek devlet olma yolunda 15 Temmuz günü bir kez daha tarih yazmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, gazilerimizle birlikte Simavlı 15 Temmuz gazileri Mustafa Türker ve Mehmet Başol’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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