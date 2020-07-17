Simav’da trafik kazası: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Kütahya'nın Simav ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Simav’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Simav ilçesi Değirmenciler mahallesi kavşağında, Beyce köy istikametinden gelen İbrahim G.’nin kullandığı 43 ZC 752 plakalı motosiklet ile Hüseyin O.(45) idaresindeki 43 KR 374 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İbrahim G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Simav Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müezzin Hüseyin Aydoğdu'nun 'gazilik unvanı müracaatı' reddedildi
YEREL HABERLER Müezzin Hüseyin Aydoğdu'nun 'gazilik unvanı ...
Rektör Uysal: “Hisarcık MYO’da birçok üniversitede olmayan imkanlar var”
YEREL HABERLER Rektör Uysal: “Hisarcık MYO’da birçok üniversitede ...
Hisarcık Vefa Sosyal Destek Grubu'nun evde sağlık hizmeti yüz güldürüyor
YEREL HABERLER Hisarcık Vefa Sosyal Destek Grubu'nun evde sağlık ...
Korona döneminde bol bol leblebi yedik Leblebinin ana vatanı olarak kabul edilen Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son 4 ayda satışlar ikiye katlandı Tavşanlı'daki 80 leblebi imalatçısı yılda ortalama 5 bin ton üretim yapıyor
YEREL HABERLER Korona döneminde bol bol leblebi yedik Leblebinin ana ...
Protokolden 15 Temmuz gazilerinin ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Protokolden 15 Temmuz gazilerinin ailelerine ziyaret
KTBMYO’dan 15 Temmuz Anma Köşesi
YEREL HABERLER KTBMYO’dan 15 Temmuz Anma Köşesi
DPÜ GSF’den 15 Temmuz Milli İrade Temalı Dijital Sergi
YEREL HABERLER DPÜ GSF’den 15 Temmuz Milli İrade Temalı Dijital ...
Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Başkan Hikmet Koyak: "Dondan zarar gören mısırlarımızı kurtarmayı başardık"
YEREL HABERLER Başkan Hikmet Koyak: "Dondan zarar gören ...
Ay yıldızlı sancak Vali Ali Çelik’e takdim edildi
YEREL HABERLER Ay yıldızlı sancak Vali Ali Çelik’e takdim edildi
Dumlupınar'da İlk Hedef Anıtı'nda 15 temmuz şehitleri için resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Dumlupınar'da İlk Hedef Anıtı'nda 15 temmuz şehitleri ...
Efsane patoz makinaları hala kullanılıyor
YEREL HABERLER Efsane patoz makinaları hala kullanılıyor
Jandarmanın dikkati ölmek üzere olan köpeğin hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkati ölmek üzere olan köpeğin hayatını ...
Kütahya´da 15 Temmuz anması
YEREL HABERLER Kütahya´da 15 Temmuz anması
Kum sanatı ile 15 Temmuz'u ve Ayasofya'yı anlattı
YEREL HABERLER Kum sanatı ile 15 Temmuz'u ve Ayasofya'yı anlattı
Aslanapa'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Aslanapa'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Vali Çelik, 15 Temmuz Gazisi Ali Karayiğit’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çelik, 15 Temmuz Gazisi Ali Karayiğit’i ziyaret ...
"Unutmadık, unutturmayacağız"
YEREL HABERLER "Unutmadık, unutturmayacağız"
Altıntaş'ta 251 şehit için 251 fidan dikildi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta 251 şehit için 251 fidan dikildi
Karagöz Ahmet Paşa Camii ibadete açıldı
YEREL HABERLER Karagöz Ahmet Paşa Camii ibadete açıldı
Vali Çelik'ten 'Geçmiş olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Vali Çelik'ten 'Geçmiş olsun' ziyareti
Hisarcık’tan Belçika’ya ahşap mobilya ihracatı
YEREL HABERLER Hisarcık’tan Belçika’ya ahşap mobilya ihracatı
"Eğitim, irşad ve kültür çalışmalarında birlikte hareket edeceğiz"
YEREL HABERLER "Eğitim, irşad ve kültür çalışmalarında birlikte ...
Üreticilerine bal süzme makinesi
YEREL HABERLER Üreticilerine bal süzme makinesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X