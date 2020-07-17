'Kültür Evi’ne sinema ve konferans salonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde belediye tarafından yapımı devam eden ‘Kültür Evi’nin, sinema ve konferans salonu tamamlandı.

Simav 4 Eylül Mahallesindeki eski Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda yapımı devam eden ‘Kültür Evi’ çalışmalarını yerinde inceleyen Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

Başkan Biçer, “Simav’ın kültürel ihtiyacını karşılayacak bir mekanın hazırlıklarını yapıyoruz. 'Kültür Evi' tamamlandığında sanatsal faaliyetlerin yanı sıra kütüphane hizmetlerine de yer verilecek. Tüm bölümlerdeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Rabbim, en kısa sürede bitirip hizmete açmayı ve halkımızla birlikte sağlıkla kullanmayı nasip etsin” dedi.

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