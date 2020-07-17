Kaymakam Çiçek: "Amacımız köylülerimize daha kolay ulaşım imkanı sağlamak"

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından alt yapısı tamamlanan Göncek Köyü yolunun sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

İnceleme sırasında Kaymakam Çiçek’e, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel ve Göncek Köyü Muhtarı Ahmet Özçelik eşlik etti.

İl Özel İdaresi çalışanlarından ve ilgililerden bilgiler alan, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, ''3 bin 200 metre olan Yenice köyü yolu bağlantılı Göncek Köyü yolumuzun alt yapısı tamamlanmış ve sıcak asfalt çalışması başlatılmıştır. En kısa zamanda tamamlanması hedeflenen sıcak asfaltla birlikte, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha kolay ve daha rahat ulaşım imkânı sağlanmış olacaktır. Onayları, emek ve destekleri olan, başta Kütahya Valiliğimiz olmak üzere, Kütahya Milletvekillerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Genel Meclis üyelerimize ve emeği geçen, katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.

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