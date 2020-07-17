"Kurbanınız küpe numarasını sorgulayın"

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, “Hayvan Kayıt Sistemi” ve “Veteriner Bilgi Sistemi”ne (TÜRKVET) kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla "HaySagHayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması geliştirilerek kullanıma açıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Kurbanlık hayvanların sevklerinde, alımında, satımında, kesiminde ve kurban etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile "HaySagHayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan kurban rehberi güncellenerek yayınlanmıştır" denildi.

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