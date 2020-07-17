13 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

13 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı

DHA

13 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İ.G. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Meydan Mahallesi´nde cami bahçesinde oyun oynayan çocuğun yanına giden İ.G., bir süre sohbet ettikten sonra iddiaya göre tacizde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan İ.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Suçlamayı kabul etmeyen İ.G.'nin 'çocuğa cinsel taciz' suçundan sabıkası olduğu tespit edildi. Mağdur çocuğun da ifadesi emniyette alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., 'küçük yaşta çocuğa taciz' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-07-17 17:19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavşanlı´da 3 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Tavşanlı´da 3 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik ...
Hastanede 'Beton dubalı park yasağı' KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişinin bulunduğu bir bölüm, zincirli dubalarla araç parkına kapatıldı
YEREL HABERLER Hastanede 'Beton dubalı park yasağı' KSBÜ Evliya ...
DPÜ’de 15 Temmuz paneli Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal: "Çok katmanlı örgütle mücadele etmek kolay değil. Allah milletimize bu anlamda güç kuvvet ve feraset versin"
YEREL HABERLER DPÜ’de 15 Temmuz paneli Rektör Prof. Dr. Kazım ...
"Kurbanınız küpe numarasını sorgulayın"
YEREL HABERLER "Kurbanınız küpe numarasını sorgulayın"
Saniye saniye hırsızlık anı Kar ve cerrahi maskeli soyguncular aranıyor
YEREL HABERLER Saniye saniye hırsızlık anı Kar ve cerrahi maskeli ...
KSBÜ, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıtımı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER KSBÜ, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıtımı ...
Emet'e hayvan pazarı
YEREL HABERLER Emet'e hayvan pazarı
Ek fatura uygulamasına tepki
YEREL HABERLER Ek fatura uygulamasına tepki
Kaymakam Çiçek: "Amacımız köylülerimize daha kolay ulaşım imkanı sağlamak"
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: "Amacımız köylülerimize daha kolay ...
'Kültür Evi’ne sinema ve konferans salonu
YEREL HABERLER 'Kültür Evi’ne sinema ve konferans salonu
Emet kendi enerjisini üretecek
YEREL HABERLER Emet kendi enerjisini üretecek
Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi
Dumlupınar'da 48 vatandaşa 71 koç dağıtıldı
YEREL HABERLER Dumlupınar'da 48 vatandaşa 71 koç dağıtıldı
Jandarma zehirlenen yavru köpeğe tedavi ettirip, sahip çıktı
YEREL HABERLER Jandarma zehirlenen yavru köpeğe tedavi ettirip, ...
Simav’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Simav’da trafik kazası: 1 yaralı
Müezzin Hüseyin Aydoğdu'nun 'gazilik unvanı müracaatı' reddedildi
YEREL HABERLER Müezzin Hüseyin Aydoğdu'nun 'gazilik unvanı ...
Rektör Uysal: “Hisarcık MYO’da birçok üniversitede olmayan imkanlar var”
YEREL HABERLER Rektör Uysal: “Hisarcık MYO’da birçok üniversitede ...
Hisarcık Vefa Sosyal Destek Grubu'nun evde sağlık hizmeti yüz güldürüyor
YEREL HABERLER Hisarcık Vefa Sosyal Destek Grubu'nun evde sağlık ...
Korona döneminde bol bol leblebi yedik Leblebinin ana vatanı olarak kabul edilen Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son 4 ayda satışlar ikiye katlandı Tavşanlı'daki 80 leblebi imalatçısı yılda ortalama 5 bin ton üretim yapıyor
YEREL HABERLER Korona döneminde bol bol leblebi yedik Leblebinin ana ...
Protokolden 15 Temmuz gazilerinin ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Protokolden 15 Temmuz gazilerinin ailelerine ziyaret
KTBMYO’dan 15 Temmuz Anma Köşesi
YEREL HABERLER KTBMYO’dan 15 Temmuz Anma Köşesi
DPÜ GSF’den 15 Temmuz Milli İrade Temalı Dijital Sergi
YEREL HABERLER DPÜ GSF’den 15 Temmuz Milli İrade Temalı Dijital ...
Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Başkan Hikmet Koyak: "Dondan zarar gören mısırlarımızı kurtarmayı başardık"
YEREL HABERLER Başkan Hikmet Koyak: "Dondan zarar gören ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X