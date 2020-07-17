13 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da, 13 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İ.G. (42), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Meydan Mahallesi´nde cami bahçesinde oyun oynayan çocuğun yanına giden İ.G., bir süre sohbet ettikten sonra iddiaya göre tacizde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan İ.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Suçlamayı kabul etmeyen İ.G.'nin 'çocuğa cinsel taciz' suçundan sabıkası olduğu tespit edildi. Mağdur çocuğun da ifadesi emniyette alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., 'küçük yaşta çocuğa taciz' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-07-17 17:19:23



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