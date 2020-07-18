Karantina için odalarında kaldığı öğrenciler için 400 Euro bırakmış Paraları Kur’an-ı Kerim arasına bırakıp öğrencilere hitaben de bir mektup bıraktı ve yurttan ayrıldı "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantina için odalarında kaldığı öğrenciler için 400 Euro bırakmış Paraları Kur’an-ı Kerim arasına bırakıp öğrencilere hitaben de bir mektup bıraktı ve yurttan ayrıldı "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdı

İHA

Kütahya Kredi Yurtlar Kurumu Yesevi Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantinada kalan bir vatandaş, odadaki Kur'anı Kerim'in içine 400 Euro para ve bir de mektup bıraktı.

Karantina için odalarında kaldığı öğrenciler için 400 Euro bırakmış Paraları Kur’an-ı Kerim arasına bırakıp öğrencilere hitaben de bir mektup bıraktı ve yurttan ayrıldı "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdı

Kütahya Kredi Yurtlar Kurumu Yesevi Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantinada kalan bir vatandaş, odadaki Kur’anı Kerim’in içine 400 Euro para ve bir de mektup bıraktı.
Korona virüs salgını nedeniyle Nisan ayında yurt dışından uçakla Kütahya’ya getirilen bir vatandaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Yurduna yerleştirilip karantinaya alınmıştı. 14 günlük karantina sürecinde burada kalan vatandaş, odanın gerçek sahibi olan öğrencilere verilmek üzere 400 Euro bıraktı. Paraları Kur’anı Kerim arasına bırakan vatandaş, öğrencilere hitaben de bir mektup bıraktı ve yurttan ayrıldı. İsmini belirtmeyen vatandaş mektubunda, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdı.
Konunun üzerinden aylar geçti ve odanın gerçek sahipleri olan öğrenciler yeniden odalarına yerleşti.
Öğrenci Medine Nur Sevinç, eşyalarını topladıktan sonra odayı boşaltı ve oda anahtarı ile Kur’an’ı yurt temizlik görevlisi Gülcan Kaymak’a teslim etti. Odanın temizliği ile görevli personel Gülcan Kaymak, Kur’anı Kerim da bakan görevli, içinde 8 tane 50 Euro para ve mektubu gördü.
Paralar ve mektubun tutanakla imza altına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erbaş, sözünü tuttu ve Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Erbaş, sözünü tuttu ve Bakan Karaismailoğlu ile ...
Kütahya’da kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşturuluyor
YEREL HABERLER Kütahya’da kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle ...
Mavi yumurtaya talep arttı
YEREL HABERLER Mavi yumurtaya talep arttı
Jandarma 25 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma 25 şüpheliyi yakaladı
Tavşanlılı öğrenciler yapmış oldukları proje ile Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Tavşanlılı öğrenciler yapmış oldukları proje ile ...
Karantina için odalarında kaldığı öğrencilere 400 Euro bırakmış
YEREL HABERLER Karantina için odalarında kaldığı öğrencilere 400 ...
Görev yerleri değişen kaymakamlara veda
YEREL HABERLER Görev yerleri değişen kaymakamlara veda
Kaymakam Arcaklıoğlu'ndan veda ziyaretleri
YEREL HABERLER Kaymakam Arcaklıoğlu'ndan veda ziyaretleri
Kaya düşme tehlikesi 'Toprakarme Gabion' projesi ile çözülecek
YEREL HABERLER Kaya düşme tehlikesi 'Toprakarme Gabion' projesi ile ...
İtfaiye personeline eğitim
YEREL HABERLER İtfaiye personeline eğitim
Çeşmelerin yanına sokak havanları için mermer su kapları
YEREL HABERLER Çeşmelerin yanına sokak havanları için mermer su ...
Yerli ürün Borel her alanda tanıtılıyor
YEREL HABERLER Yerli ürün Borel her alanda tanıtılıyor
Çalıştığı iş yerine patron oldu
YEREL HABERLER Çalıştığı iş yerine patron oldu
13 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı
YEREL HABERLER 13 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı
Tavşanlı´da 3 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Tavşanlı´da 3 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik ...
Hastanede 'Beton dubalı park yasağı' KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişinin bulunduğu bir bölüm, zincirli dubalarla araç parkına kapatıldı
YEREL HABERLER Hastanede 'Beton dubalı park yasağı' KSBÜ Evliya ...
DPÜ’de 15 Temmuz paneli Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal: "Çok katmanlı örgütle mücadele etmek kolay değil. Allah milletimize bu anlamda güç kuvvet ve feraset versin"
YEREL HABERLER DPÜ’de 15 Temmuz paneli Rektör Prof. Dr. Kazım ...
"Kurbanınız küpe numarasını sorgulayın"
YEREL HABERLER "Kurbanınız küpe numarasını sorgulayın"
Saniye saniye hırsızlık anı Kar ve cerrahi maskeli soyguncular aranıyor
YEREL HABERLER Saniye saniye hırsızlık anı Kar ve cerrahi maskeli ...
KSBÜ, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıtımı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER KSBÜ, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıtımı ...
Emet'e hayvan pazarı
YEREL HABERLER Emet'e hayvan pazarı
Ek fatura uygulamasına tepki
YEREL HABERLER Ek fatura uygulamasına tepki
Kaymakam Çiçek: "Amacımız köylülerimize daha kolay ulaşım imkanı sağlamak"
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: "Amacımız köylülerimize daha kolay ...
'Kültür Evi’ne sinema ve konferans salonu
YEREL HABERLER 'Kültür Evi’ne sinema ve konferans salonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X