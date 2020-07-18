Kütahya´da, Jandarma Karakolu´na pompalı tüfekle ateş açıldı (1)

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı'na, otomobille gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Oğuzhan KILIÇ

2020-07-18 14:57:41



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